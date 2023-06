LO reagerer kraftig på rentesjokket fra Norges Bank

NTB

LO-leder Peggy Hessen Følsvik kaller Norges Banks renteheving på 0,5 prosentpoeng for et aggressivt rentekappløp.

LO-lederen er krass i sitt ordvalg etter at sentralbanksjef Ida Wolden Bache satte opp styringsrenten til 3,75 prosent torsdag. I en kommentar til rentehevingen kaller hun det «ubegripelig at sentralbanksjefen fortsetter sitt aggressive rentekappløp».

Hun sier sjansen nå er stor for at Norge kommer til å gå på en kjempesmell hvis det fortsetter og minner om at Norges Bank også skal ta hensyn til sysselsettingen når de bestemmer rentenivået.

– Vi kan ikke akseptere at Norges Bank nok en gang bruker økt arbeidsledighet som virkemiddel i den økonomiske politikken. Og LO kan ikke ta ansvar for en fornuftig lønnsdannelse i dette landet, hvis sentralbanksjefen skal fortsette med sine aggressive rentehevinger, sier LO-lederen.

LOs sjeføkonom Roger Bjørnstad supplerer lederen og sier:

– Sentralbanksjefen utsetter norsk økonomi for en betydelig belastning ved sin aggressive rentepolitikk, og byrdene bæres av de svakeste.

Bjørnstad har lenge hevdet at mye av inflasjonen i norsk økonomi kommer fra forhold utenfor Norge, og at interne forhold og lønnsdannelsen bare har begrenset påvirkningskraft.