Tenåring dømt for traktorulykke der seksåring døde – anker dommen

NTB

En 17 år gammel gutt ble dømt til 90 dagers fengsel etter at ei seks år gammel jente døde i en traktorulykke på Jæren i september 2022. Gutten anker dommen.

Det skriver VG.

17-åringen ble i Sør-Rogaland tingrett dømt for å uaktsomt ha forvoldt en annens død. Han ble også dømt til å betale 180.000 kroner i oppreisningserstatning til jentas foreldre.

Seksåringen ble påkjørt og døde på sykehus. Ulykken skjedde i Klepp kommune 21. september i fjor.

17-åringen forklarte i retten at han forsto det slik at seksåringen skjønte at hun skulle vente med å krysse veien inntil han og traktoren hadde kjørt forbi. Anken vektlegger at gutten mener tingretten legger til grunn at jenta sto stille kortere enn han forklarte.