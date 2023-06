Tøi: Behov for offensive insentivordninger hvis elfly skal operere norske flyruter

NTB

Skal elfly bli et realistisk tilbud på flyruter i Norge, må solide insentiver på plass, mener Tøi. De foreslår gunstige lån og fritak fra en rekke avgifter.

Transportøkonomisk institutt (Tøi) etterlyser klare politiske mål.

I motsetning til i de andre nordiske landene er det ingen konkrete nasjonale mål om når nasjonal luftfart skal operere med nullutslipp, ifølge seniorforsker Inga Margrete Ydersbond.

Tøi foreslår blant annet fritak for start- og landingsavgift og merverdiavgift. Fritak fra passasjeravgift bør fortsette. Det foreslås også øremerkede midler for ladestruktur for elfly, investeringsstøtte og tilgang til gunstige lån for flyselskapene.

Ifølge den nasjonale luftfartsstrategien skal de første elflyene fases inn på FOT-rutene med opp­start i 2028–2029.

– Politikerne samlet seg rundt en insentivdrevet elbilpolitikk. Dette må også etableres skal man få elfly inn på ordinære passasjerruter, sier Ydersbond.