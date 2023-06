Ny renteheving: Nærmer seg bristepunktet for mange norske husholdninger

NTB

Den siste, doble rentehevingen fra Norges Bank vil merkes godt i lommeboka til norske husholdninger, varsler forbrukerorganisasjonen Huseierne.

Styringsrenten fra Norges Bank ble torsdag hevet med 0,5 prosentpoeng til 3,75 prosent. Banken varsler enda et rentehopp fra august.

Dette vil innebære en boliglånsrente på mellom 5 og 6 prosent for de fleste.

– Dagens avgjørelse viser at Norges Bank mener alvor og er bekymret for at inflasjonen skal feste seg på et altfor høyt nivå. Kronekursen styrket seg på beslutningen, skriver Nordea Markets om beslutningen kort etter.

Rammer dem med boliglån

– En dobbel renteheving på 0,5 prosentpoeng var kraftig lut fra Norges Bank som vil merkes godt i lommebøkene til norske husholdninger, sier forbruker- og kommunikasjonssjef Carsten Henrik Pihl i forbrukerorganisasjonen Huseierne.

Han sier økte renter, kraftig økning i kommunale avgifter, høy strømpris og generelt økte priser har lagt press på økonomien til norske husholdninger. Organisasjonen mener Norges Bank må vente med å sette renten videre opp i august.

– Det er mye som tyder på at vi nærmer oss bristepunktet for manges husholdningsøkonomi. Derfor må Norges Bank nå gå forsiktig fram, sier Pihl.

Ubalanse

Norges Eiendomsmeglerforbund frykter rentehevingen vil føre til sterkere ubalanse mellom tilbud og etterspørsel i boligmarkedet.

De mener også at rentehevingen vil tvinge flere unge til å leie i stedet for å eie egen bolig.

– Etter dagens kraftige renteøkning konstaterer vi at renteutviklingen framstår som relativt uforutsigbar. Det nye rentenivået vil bidra til å forsterke markedsskillet mellom nye og brukte boliger, sier administrerende direktør Carl O. Geving i Norges Eiendomsmeglerforbund.

Færre vil selge

I en undersøkelse som Aktiv eiendomsformidling sendte ut torsdag morgen, går det fram at færre boligeiere i Oslo vurderer å selge, men heller prioriterer å kutte kostnader og redusere forbruket når renten nå stiger til høye nivåer. Dette gjelder spesielt familier med barn.

Ifølge undersøkelsen blant 510 osloboere er det 6 prosent som sier de vil selge boligen og 4 prosent som sier de vil kjøpe billigere bolig hvis renta går opp med 1–2 prosent.

– Selv om flertallet ser ut til å klare seg bra, må vi erkjenne at selv om 6 og 4 prosent kan virke som små tall i statistisk sammenheng, er det faktiske mennesker bak disse tallene. Så selv om boligmarkedet i Oslo trolig vil håndtere et par renteøkninger bra, vil det likevel være noen tusen som blir nødt til å flytte til billigere boliger eller selge sin nåværende bolig for å klare seg, sier administrerende direktør Karsten Onsrud.