LO-lederens årslønn har bikket halvannen million

LO-leder Peggy Hessen Følsvik har en årslønn på over halvannen million etter LOs lønnsregulering for 2023. Foto: Javad Parsa / NTB

NTB

Alle i LO-ledelsen øker lønnen med 42.928 kroner i år. LOs øverste sjef, Peggy Hessen Følsvik, har nå en årslønn på over halvannen million kroner i året.

Mandag ble lønnen til LO-ledelsen for 2023 fastsatt av LOs sekretariat.

– Vi har lagt samme lønnsregulering til grunn for LOs valgte ledelse som resultatet av lønnsoppgjøret for industrien i 2022. Det utgjør et tillegg med ramme på 3,5 prosent, sier Fellesforbundets leder Jørn Eggum til FriFagbevegelse.

Lønnsøkningen kommer i år som et likt kronetillegg på 42.928 kroner per person. Det vil si at LO-lederen får en lønnsøkning på 2,91 prosent og nå har en årslønn på 1.515.714 millioner kroner i året.

I fjor fikk Følsvik en lønnsøkning på 39.000 kroner og hadde dermed en årslønn på 1.473.066 kroner.

For LO-toppene utgjør også styreverv i Sparebank 1-systemet en betydelig biinntekt.