Norges Bank hever renten

Norges Bank smeller til med dobbel renteheving.

Styringsrenten settes opp 0,5 prosentpoeng fra 3,25 til 3,75 prosent, kunngjorde Norges Bank torsdag. Renta har ikke vært høyere siden 2008.

Prisveksten er klart over målet. Lønnsveksten ser ut til å bli høyere enn i fjor. Aktiviteten er fortsatt høy og arbeidsmarkedet stramt, men presset i norsk økonomi er i ferd med å avta, sier sentralbanksjef Ida Wolden Bache i en pressemelding.

Norges Bank oppjusterer prognosen for styringsrenten og anslår en rentetopp på 4,25 prosent i løpet av høsten.

Banken viser til høyere pris- og lønnsvekst enn ventet og varsler videre rentehopp i august.

– Prognosen for styringsrenten er oppjustert fra forrige pengepolitiske rapport og indikerer en styringsrente som øker til 4,25 prosent i løpet av høsten, skriver banken.

Da kan boliglånsrenten komme opp mot 5,5 prosent, anslår Norges Bank.

– For dem som har lån, kommer høyere rentekostnader på toppen av at mange varer og tjenester har blitt dyrere. I en tid fremover vil mange få en strammere økonomi, og en del vil trolig måtte redusere forbruket. For noen vil det være krevende. Men ved å sette opp renten, bidrar vi til at prisveksten kommer ned, og til at kjøpekraften igjen kan øke, fastslås det.

– Inflasjonen kan bite seg fast

Komiteen for pengepolitikk og finansiell stabilitet mener det er behov for en høyere rente enn tidligere signalisert for å bringe inflasjonen ned til målet. Prisveksten har vært klart høyere enn anslått i forrige rapport. Rentene ute har steget mer enn lagt til grunn. Høyere lønnsvekst og en svakere krone enn tidligere anslått vil bidra til å løfte prisveksten fremover, heter det.

– Dersom vi ikke hever renten, kan priser og lønninger fortsette å stige raskt, og inflasjonen bite seg fast. Da kan det bli mer kostbart å få prisveksten ned igjen, sier Bache.

På forhånd var økonomene delt i synet på om renta ville økes 0,25 eller 0,5 prosentpoeng.Norges Bank satte opp renta 0,25 prosentpoeng i mai.

Krisen har vokst seg dypere

Det siste året har inflasjonen vært høy, og renta har økt i takt med prisstigningen. For ett år siden var styringsrenten på 1,25 prosent.

Tirsdag kom en ny rapport fra Forbruksforskningsinstituttet SIFO som viser at dyrtidskrisen har vokst seg dypere og bredere de siste månedene.

Renteoppgang på boliglån trekkes fram som en årsak.

– Nå kommer renteøkningene inn med full tyngde, og vi begynner å se betalingsproblemer der, sier forsker Christian Poppe, som står bak undersøkelsen.