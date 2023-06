Else Kåss Furuseths siste måned i NRK: – Skal ha valuta for pengene

Else Kåss Furuseth og Mikkel Niva på NRKs høstlansering. De er begge aktuelle med «Portrettmesterskapet». Les mer Lukk

Det blir lite ferie på Else Kåss Furuseth (42) denne sommeren. – NRK skal ha valuta for pengene og melke hver krone de kan få for Else før hun går, sier hennes nye TV-makker.