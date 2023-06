NTB

Dette er de viktigste nyhetene fra natt til 22. juni.

Minst 31 døde i ekslosjon på restaurant i Kina

Minst 31 personer omkom i en eksplosjon på en restaurant i den nordvestlige byen Yinchuan i Kina, ifølge statlige kinesiske medier.

– En lekkasje av flytende petroleumsgass forårsaket en eksplosjon på en grillrestaurant, melder det statlige nyhetsbyrået Xinhua om eksplosjonen.

Ytterligere sju personer ble skadd i eksplosjonen.

Person savnet etter å ha falt i vannet i Skjåk

En redningsaksjon pågår etter at en person falt ut i Polfossen og ble tatt av vannmassene i Skjåk kommune i Innlandet onsdag kveld.

Det pågår et stort søk i området. Personell fra politiet, brannvesenet og Røde Kors bidrar i søket, i tillegg til en dronefører. Politiet har bedt om ytterligere bistand fra Sivilforsvaret samt ressurspersoner for elveredning.

To menn pågrepet etter voldshendelse på Torshov i Oslo

To menn er pågrepet mistenkt for å ha truet og utøvd vold mot en annen mann på Torshov i Oslo. Ifølge vitner skal fornærmede ha blitt truet med pistol i forbindelse med hendelsen.

Politiet har gjort beslag i saken, men vil ikke gå inn hva slags beslag som er gjort.

Stoltenberg: Utfordrende å forene klima og forsvar

Nato-sjef Jens Stoltenberg sier alliansen står overfor flere utfordringer med å takle klimaendringene samtidig som at medlemslandene har effektive kampstyrker. Verdens væpnede styrker er blant de største forbrukerne av drivstoff og olje som bidrar til klimagassutslipp. Hoveddilemmaet Nato står overfor, ifølge Stoltenberg, er det vanskelige valget mellom et klimavennlig eller et sterkt forsvar.

– Klimaendringer er en gjør eksisterende kriser verre. De øker konkurransen rundt knappe ressurser som mat og land, og får millioner av mennesker til å forlate landet sitt. Så alt dette påvirker sikkerheten vår, sier Stoltenberg.

Ukraina anslår at miljøskadene etter demningsbruddet vil koste 1,5 milliarder dollar

Ødeleggelsen av Kakhovka-demningen i Ukraina har forårsaket anslagsvis 1,5 milliarder dollar i skader på miljøet, mener Ukraina.

Anslaget inkluderer ikke tapene for landbruket, infrastruktur, boliger og kostnadene ved å gjenoppbygge selve demningen, sier Ukrainas statsminister Denys Sjmyhal onsdag. Han understreker at tallet på 1,5 milliarder dollar, nesten 16 milliarder kroner, bare er et foreløpig estimat.