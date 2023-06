Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) bekymret for midlene i Oslo-politiet

NTB

Politiet skal øke tilstedeværelsen på Grønland i Oslo, men trolig skal antall ansatte i Oslo ned. Det bekymrer byrådslederen.

Politimester Ida Melbo Øystese uttalte tidligere denne måneden at de vil ha mer politi på Grønland etter beskrivelsene om at Vaterlandsområdet er eid av narkolangere, skriver Aftenposten.

– Det er sterk vilje og ønske om å gjøre en god jobb på Grønland, men rammene strekker ikke til, sier Marius Bækkevar, leder i Oslo Politiforening, til avisen.

Tall som Oslo Politiforening fikk presentert ved starten av året viser at Oslo-politiet mister 218 ansatte, skriver avisen. Oslo politidistrikt sier tallene stammer fra en teoretisk modell, og at det offisielle tallet er et kutt på 85 stillinger.

– Det er før vi får tildelt nye midler fra revidert nasjonalbudsjett, sier politimester Øystese til avisen.

Tallene fra politiet bekymrer også byrådsleder Raymond Johansen (Ap).

– Jeg er svært bekymret for en mulig nedbemanning. Og jeg føler meg ikke trygg på at Oslo-politiets hovedstadsoppdrag reflekteres godt nok i budsjettet. Derfor er det veldig viktig for meg at regjering og justisministeren prioriterer Oslo, sier han til avisen.

Justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) har ikke svart på avisens forespørsel om svar, men i en epost skriver statssekretær Geir Indrefjord (Sp) at regjeringen har styrket politiet da den tiltrådte, og at flere millioner har gått til å bekjempe organisert kriminalitet og gjengkriminalitet i Oslo.