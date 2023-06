Brenna sier hun ikke forsto at samarbeidet mellom Wergelandsenteret og Utøya AS var økonomisk støtte

NTB

Kunnskapsministeren hevder hun ikke forsto at de økonomiske båndene mellom Wergelandsenteret og Utøya var økonomisk støtte.

Ifølge VG har Kunnskapsdepartementet to ganger fått tilsendt dokumenter mellom Utøya AS og Det Europeiske Wergelandsenteret (EWC).

I dokumentene kommer det fram detaljer om hvordan Wergelandsenteret samarbeider med Utøya AS om et læringstilbud for elever og lærere på øya.

Senteret har i flere år mottatt støtte fra Kunnskapsdepartementet over statsbudsjettet. I 2023-budsjettet mottok de til sammen litt over 17 millioner kroner.

– Det var kjent for meg at de hadde et prosjekt sammen, men jeg forsto ikke at habiliteten knyttet til Utøya også spilte over på bevilgningen til Wergelandsenteret, sier Brenna til VG – på spørsmål om hun var kjent med avtalene mellom Wergelandsenteret og Utøya AS.

– Jeg forsto ikke at samarbeidet var så tett at det er å anse som økonomisk støtte til Utøya AS, når de fakturerer Wergelandsenteret.

Brenna har også sagt at hun først ble klar over koblingen mellom Kunnskapsdepartementet, Wergelandsenteret og Utøya AS rundt 16. mai i år.