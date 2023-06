Ny mann pågrepet etter skytingen på Grønland i Oslo

NTB

Ytterligere en mann er pågrepet og siktet etter skytingen på Grønland i Oslo for en drøy uke siden.

– Den andre siktede er en mann i 20-årene. Han meldte seg selv for politiet, og ble pågrepet tirsdag 20. juni, opplyser politiadvokat Kine Wesseltoft i Oslo politidistrikt.

Også mannen som først ble pågrepet i saken, er en mann i 20-årene. Han ble pågrepet 16. juni og er varetektsfengslet i fire uker med brev- og besøksforbud. Mannen er siktet for grov ulovlig bevæpning på offentlig sted.

– Min klient nekter straffskyld, sa mannens forsvarer, advokat Marius Dietrichson, til NTB i forbindelse med denne fengslingen.

Den siste pågrepne vil bli fremstilt for varetektsfengsling i Oslo tingrett torsdag.

– Siktede samtykker til varetektsfengsling i to uker, for at politiet skal få ro til å etterforske saken. Han erkjenner ikke straffskyld, men ser fram til å gi sin forklaring av hendelsesforløpet på et senere tidspunkt, skriver advokat Sunniva Yde Aksnes i en epost til NTB.

Videre skriver hun at hun ikke har mottatt politiets begjæring om varetektsfengsling per onsdag kveld.

Det var i 19-tiden tirsdag 13. juni at det ble avfyrt skudd ved Grønland T-banestasjon i Oslo. Flere personer skal ha vært involvert i en konfrontasjon med hverandre. To personer skal etter hvert ha trukket håndvåpen. Det ble løsnet skudd, og de involverte ble sett løpende fra stedet.

– Hendelsen fremstår per nå som ikke tilfeldig, poengterer Wesseltoft.

Flere personer er siktet i saken, og så langt er to pågrepet. Samtlige har nektet å forklare seg for politiet.