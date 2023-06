Fem organisasjoner vil ha bredt forlik om grunnrenteskatt på vindkraft

NTB

Flere organisasjoner går sammen og ber Stortinget tilrettelegge for et skattesystem som sikrer god fremdrift for energiselskapene.

– Det er helt uomtvistelig at Norge står overfor et massivt kraftunderskudd om bare få år. Da må vi sørge for rammebetingelser som bidrar til innfasing av kraft så raskt som mulig. Landbasert vind vil utgjøre et viktig bidrag, men da må vi ha lokal aksept og et skatteregime som sikrer investeringer, sier administrerende direktør Stein Lier-Hansen i Norsk Industri i en pressemelding.

Fellesforbundet, IndustriEnergi, EL- og IT Forbundet, Norsk Industri og Fornybar Norge har tidligere sendt et brev til regjeringen og Stortinget med to ønsker.

Det ene er at grunnrenteskatten ikke må være til hinder for å bygge ut vindkraftprosjekter som er lønnsomme for samfunnet. Aktørene ber om at skatten utformes på samme måte som vannkraften med kontant utbetaling av negativ grunnrente.

Organisasjonene ber også om at energiselskapenes reelle inntekter legges til grunn, også der hvor fastpriskontrakter og spotpriser er gjeldende.

– Dette er en anledning til å lage et godt forlik som sikrer at vi både sikrer inntekter til fellesskapet og samtidig sørger for at det investeres i fornybar energi, sier leder Jørn Eggum i Fellesforbundet.