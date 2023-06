Rema 1000 dropper «prissjokk-modell»

Dagligvaregiganten Rema 1000 varsler at de vil de forhandle med leverandørene året rundt for å unngå «prissjokk». Illustrasjonsfoto: Gorm Kallestad / NTB

NTB

Dagligvaregiganten Rema 1000 varsler at de vil de forhandle med leverandørene året rundt, framfor å øke prisene to ganger i året.

Rema 1000 sier farvel til det såkalte prisforhandlingssystemet i dagligvarebransjen. Det markeres ved å sette ned prisene på 250 varer.

Dagligvarekjedens norgessjef Tom Kristiansen avviser overfor E24 at det er snakk om et PR-stunt.

– Det er litt slitsomt for oss som bransje når vi blir fremstilt som cowboyer og småkjeltringer som driver kartellvirksomhet, sier Kristiansen.

– Men vi må ta grep. Vi må kvitte oss med de områdene vi blir beskyldt for å utnytte. Derfor går vi nå vekk fra disse prisvinduene og forhandler løpende gjennom året, fortsetter han.

Færre «prissjokk»

To ganger i året forhandler dagligvarekjedene og leverandørene om innkjøpspriser. Det skjer 1. februar og 1. juli hvert år. De største endringene i dagligvareprisene sammenfaller ofte med disse datoene.

Kristiansen mener disse «prisvinduene» er en særnorsk ordning. Rema-sjefen forteller at han selv var med på å etablere ordningen for flere tiår siden, men mener tiden nå er overmoden for å forlate den.

Ifølge Kristiansen vil jevnlige forhandlinger føre til jevnere utvikling, bedre konkurranse og færre «prissjokk».

– Ikke nytt

Remas grep er ikke noe nytt, sier konserndirektør for kommunikasjon i Kiwi, Stein Rømmerud, til E24.

– Tidspunktet for endringer av innkjøpsprisene våre er regulerte i hver enkelt avtale med leverandørene. Noen av disse avtalene forholder seg ikke til de såkalte prisvinduene. Så dette er ikke nytt, sier han.