Hytteprisene falt 4,3 prosent første halvår

Prisene for fritidsboliger falt med 4,3 prosent i første halvår 2023. Her er en hytte på Kjeholmen rett utenfor Gumøy i Kragerø Skjærgård. Illustrasjonsfoto: Geir Olsen / NTB

NTB

Prisene for fritidsboliger falt med 4,3 prosent i første halvår 2023. I snitt går en fritidsbolig i Norge for drøyt 3,2 millioner kroner.

Det viser ferske tall fra Eiendom Norge, i samarbeid med Eiendomsverdi AS og Finn.no. Statistikken omfatter fjellhytter, sjøhytter og innlandshytter i første halvår 2023.

– Fritidsboligmarkedet har roet seg etter hyttebonanzaen under pandemien, men det selges fortsatt mange dyre hytter, sier administrerende direktør Henning Lauridsen i Eiendom Norge.

Den typiske fritidsboligen i Norge koster nå 3.217.590 kroner. I første halvår 2023 ble det solgt 2.470 hytter i Norge – en nedgang på 10,7 prosent fra samme periode i 2022.

Det var flest omsetninger i Trysil, Vinje og Øyer kommune.

Mindre pågang hos Nordea

Nordea opplever mindre pågang på finansiering for fritidsbolig enn det som er vanlig på denne tiden av året, sier leder for personmarked Randi Marjamaa.

– Hyttemarkedet ser ut til å ha blitt mer preget av rente- og kostnadsøkningene enn boligmarkedet ellers hittil i år.

Hun forteller at Nordea venter noe prisnedgang utover året i fjellområdene, hvor det er langt større tilbud enn etterspørsel.

– Vi ser at en del kunder nå søker om finansieringsbevis for hyttekjøp på fjellet for å kunne slå til på en langt lavere pris enn det som har vært vanlig de siste årene.

For sjønære områder er det færre hytter til salgs og jevnere interesse, men også her begynner rente- og kostnadsøkningene å legge en demper på aktiviteten, fortsetter hun.

Flere kjøper dyre hytter

Tallene fra Eiendom Norge viser at det selges flere dyre hytter enn før. Omsetningen av hytter til en pris over 5 millioner har mer enn doblet seg i omfang siden pandemien.

Kystkommunene Færder (9.290.000), Grimstad (8.725.000) og Tvedestrand (8.250.000) var kommunene med de høyeste fritidsboligprisene.

Dyrest av fjellkommunene var Øyer (5.636.012), Hemsedal (5.484.739) og Hol (5.278.255).

I gjennomsnitt tok det 104 dager å selge en fritidsbolig, mens den typiske formidlingstiden var på 42 dager.