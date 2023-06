Spenningen stiger før rentemøte – mange sliter allerede med lånet

NTB

Torsdag kan det komme enda et hopp i rentene, trolig på 0,25 eller 0,5 prosent. Mange sliter allerede med å betale renter og avdrag på lånene sine.

– Vi heller mot at sentralbaksjef Wolden Bache og co. velger å heve renta med et halvt prosentpoeng for å støtte krona gjennom en større rentedifferanse mot våre handelspartnere, skriver sjeføkonom Kjersti Haugland i DNB Markets.

Torsdag bestemmer Norges Bank om styringsrenta skal ytterligere opp. Ekspertene tror på et nytt hopp – men er uenige om det blir 0,25 prosent eller 0,5 prosent.

Sjeføkonom Frank Jullum i Danske Bank tror på et mer moderat hopp.

– Når vi tror at de øker med en kvarting, er det fordi det er det som er normalendring for Norges Bank. Det er tradisjon for å være gradvis i tilnærmingen, sier Jullum til E24.

Flere sliter med renter og avdrag

Tirsdag kom en ny rapport fra Forbruksforskningsinstituttet SIFO som viser at dyrtidskrisen har vokst seg dypere og bredere de siste månedene.

Renteoppgang på boliglån trekkes fram som en årsak.

– Nå kommer renteøkningene inn med full tyngde, og vi begynner å se betalingsproblemer der, sier forsker Christian Poppe, som står bak undersøkelsen.

7 prosent av boligeiere med lån som er sikret i boligen, sier de sliter med å betale renter og avdrag, ifølge undersøkelsen. Halvparten av dem, 3,5 prosent, sier de har misligholdt både boliglånet og andre typer krav.

For øvrig har 15 prosent av alle boligeiere med boliglån kontaktet banken for å reforhandle lånevilkårene, og de fleste av dem har fått til en refinansiering eller alternativ betalingsplan, ifølge undersøkelsen.

Vedum: Har tatt grep

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) hadde tirsdag en pressemelding for å oppsummere det siste halvåret.

Han ville ikke kommentere at rentene fortsetter å øke, men er opptatt av at arbeidsledigheten holdes lav.

– Vi må klare å styre oss gjennom, sånn at vi ikke får økt ledighet. For økt ledighet er gift. Veldig høy ledighet er noe av det aller, aller skumleste for fordeling, sier han til NTB.

Videre viser han til sentralbanksjefen for spørsmål om rentene.

– Der har vi en veldig klar oppgavedeling. Det er Norges Bank som har den jobben, og vi styrer ikke rentene politisk i Norge, sier han.

Vedum påpeker at regjeringen allerede har gjort flere målrettede grep for dem som sliter med å få endene til å møtes i dyrtiden.

– Vi gjør veldig målrettede grep mot typisk barnefamilier og pensjonister. Senest i forrige uke økte vi barnetrygden. Fra høsten blir det lavere barnehagepris og billigere og gratis SFO, sier han.