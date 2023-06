Storebrand fikk medhold i Skatteklagenemnda – får skattegevinst på 440 millioner

NTB

Storebrand klaget et vedtak fra Skatteetaten inn til Skatteklagenemnda om selskapets skatteposisjon i 2015. Tirsdag fikk Storebrand fullt medhold i klagen.

I 2015 oppsto det en tvist mellom Storebrand Livsforsikring AS og Skatteetaten etter at Skattekontoret endret selskapets skattefastsetting for det daværende året. Storebrand klaget inn endringen til Skatteklagenemnda og har nå fått medhold i saken.

– Storebrand vil på bakgrunn av vedtaket fra Skatteklagenemnda inntektsføre en skattegevinst i andre kvartal 2023 på om lag 440 millioner kroner. Skatteinntekten vil også gi en positiv effekt på solvensmarginen for Storebrand AS på omtrent 1,6 prosentpoeng, skriver Storebrand i en pressemelding.

Vedtaket fra Skatteklagenemnda kan bringes inn for domstolen innen 6 måneder.