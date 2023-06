Brundtland lover over 800 nye ansatte i eldreomsorgen i Oslo

Arbeiderpartiet vil ha 800 flere ansatte i eldreomsorgen i Oslo. Gro Harlem Brundtland presenterte tirsdag et eldreløft på det nye Lambertseterhjemmet i Bydel Nordstrand. Foto: Javad Parsa / NTB

NTB

Arbeiderpartiet lover 800 nye stillinger i eldreomsorgen i Oslo. I tillegg vil de starte demenskor i alle bydeler og gi etterutdanning til helsearbeidere.

Tidligere statsminister Gro Harlem Brundtland stiller til valg til Oslo bystyre i høst. Sammen med byrådsleder Raymond Johansen og helse- og eldrebyråd Marthe Scharning Lund la hun fram et stort eldreløft på det nye Lambertseterhjemmet tirsdag.

– Vi må la eldre mennesker få verdige liv. Det er det dette dreier seg om, sier Brundtland til NRK.

​​​​​​Fam mot 2040 vil antall eldre over 80 år doble seg, og det vil koste penger. Arbeiderpartiets eldreløftet for de fire neste årene vil koste godt over en milliard kroner, skriver NRK.

Oppsummert vil de ha 800 flere ansatte i hjemmetjenesten og på sykehjemmene. De ønsker et kompetanseløft der 10.000 fast ansatte skal få formell etter- og videreutdanning eller annen kompetanseheving. Og et tettere samarbeid mellom frivilligheten og eldreomsorg, som blant annet inkluderer demenskor i alle bydeler, spisevenner og turvenner for eldre.