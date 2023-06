Norge lover kampfly til Island neste år

NTB

Norge skal patruljere Islands luftrom med F-35 kampfly også i 2024 på oppdrag fra Nato, opplyser forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp).

– Dette er et viktig oppdrag for å vise at allierte står sammen, sier Gram til NTB.

De norske kampflyene skal bidra i operasjonen Iceland Air Policing. Island har ikke eget luftforsvar og får derfor støtte av sine Nato-allierte som er til stede med fly og luftromsovervåking i perioder.

Gram er tirsdag på Island for å diskutere nordisk forsvarssamarbeid med de nordiske forsvarsministrene.

F-35 i Keflavik i vinter

Også i januar og februar i år har Norge hatt i alt fire kampfly av typen F-35 utstasjonert i Keflavik i noen uker. Neste års bidrag vil trolig bli i samme størrelsesorden, sier Gram.

På forsvarsministermøtet var hvordan det nordiske forsvarssamarbeidet kan utvikles videre, et hovedtema. For mye forandrer seg med Finland og – trolig snart – Sverige som medlemmer av Nato.

– Vi har utrolig mye å samarbeide i Norden om. Og vi ser jo at det åpner seg utrolig mange muligheter når hele Norden er medlem av samme forsvarsallianse. På militært plan pågår det allerede et stort arbeid for å samkjøre planer og operere mer sammen, sier Gram.

– Gjør alle tryggere

Han trekker særlig fram at dette betyr at til sammen 250 kampfly står klare for å forsvare Norden.

– De kan nå ses i sammenheng over landegrensene. Det vil uten tvil bidra til å gjøre Norge og oss alle tryggere, sier han.