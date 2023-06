Fiskeridirektoratet: Hold dere unna Hvaldimir!

NTB

Fiskeridirektoratet er bekymret for velferden til hvithvalen, kjent som Hvaldimir, og ber folk la den være i fred.

Kjendisvalen har oppholdt seg langs norskekysten siden den ble oppdaget i Finnmark i 2019. Ifølge Fiskeridirektoratet befinner hvithvalen seg nå i eller i nærheten av Ødegårdskilen i Hvaler.

– Vi får nå meldinger om folk som bader med hvalen, og det er i tillegg mye båttrafikk i området. Dette medfører stor risiko for både folk som bader med hvalen, men også for hvalen med all båttrafikken i området. Vi oppfordrer derfor på det sterkeste folk til å holde avstand, sier fiskeridirektør Frank Bakke-Jensen i en pressemelding.

Hvaldimir er tam og vil søke til folk. Derfor er det også folk som må ta ansvaret for at det ikke skjer ulykker, skriver Fiskeridirektoratet. De understreker at folks oppførsel rundt hvalen kan defineres som hvalsafari, og at det ifølge norsk lov er forbudt å drive hvalsafari som bidrar til å forstyrre hvaler i deres naturlige habitat.

De har nå sendt patruljebåten «Frey» til området for å observere og eventuelt lokke hvalen til roligere områder.