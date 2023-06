Venstre støtter at Brenna granskes i kontrollkomiteen

NTB

Høyre og Frp får støtte fra Venstre i at kontrollkomiteen bør undersøke spørsmålet om Brennas habilitet. Dermed går det mot granskning.

– Å sørge for egen habilitet er helt grunnleggende for at befolkningen skal ha tillit til de beslutningene som tas av en regjering. Derfor støtter Venstre at det opprettes en kontrollsak mot Tonje Brenna, sier Grunde Almeland til NTB.

Almeland sitter i kontroll- og konstitusjonskomiteen for Venstre.

Også Høyre og Frp vil åpne kontrollsak mot Brenna. Til sammen har de tre partiene fire av ti medlemmer i kontroll- og konstitusjonskomiteen. Det kreves støtte fra en tredel av medlemmene i komiteen for å åpne kontrollsak.

– En av kontrollkomiteens viktigste oppgaver er å sjekke at regjeringens utnevnelser har skjedd på korrekt måte. Det er helt naturlig at vi undersøker dette grundig. Vi vil be om å få oversendt forklaringen hun gir, tidslinjer og annen relevant informasjon, sa kontrollkomiteens leder Peter Frølich tidligere tirsdag.

Verken SV eller Rødt mener det er nødvendig med kontrollsak.

– Jeg antar at all informasjon nå er lagt på bordet. Da er min foreløpige vurdering at det neppe er grunnlag for å åpne sak i kontrollkomiteen, sier tidligere SV-leder Audun Lysbakken til Vårt Land.

Tirsdag ble det kjent at kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) ga et styreverv i stiftelsen Wergelandssenteret til lagdommer Frode Elesem, som hun nå har erklært seg inhabil overfor. De to ble kjent da han var AUFs bistandsadvokat under 22. juli-rettssaken.

Stiftelsen har gitt penger til Utøya AS, hvor tre styremedlemmer er nære venner av Brenna. En av dem er Brennas ekssamboer Martin Henriksen. Brenna har erklært seg inhabil også overfor disse.