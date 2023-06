Kraftige regn- og tordenbyger ventes i nord og sør

Kraftige regn- og tordenbyger over områdene Nord-Troms og Vest-Finnmark tirsdag. Foto: Cornelius Poppe / NTB

NTB

Regn- og tordenbyger ligger over Nord-Troms og Vest-Finnmark. Onsdag ventes kraftige byger over Sør-Norge.

Over områdene Nord-Troms og Vest-Finnmark ligger det kraftige regn- og tordenbyger, skriver meteorologene på Twitter tirsdag formiddag. Det er gult farevarsel om styrtregn og torden i områdene. For Vest-Finnmark og Finnmarksvidda er det tirsdag ettermiddag og kveld fare for mye lyn i forbindelse med ettermiddagsbyger, fremgår det på yr.no.

I morgen onsdag ventes kraftige byger med torden å treffe Sør-Norge, ifølge meteorologene på Twitter. De fleste steder vil få nedbør, men det er usikkert hvor mye, og om skogbrannfaren vil gå ned.