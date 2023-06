To unge menn dømt til fengsel etter ran og knivstikking i Kristiansand

NTB

To menn på 16 og 18 år er i Agder tingrett dømt til fengselsstraffer etter at en 19 år gammel mann i fjor ble knivstukket på Hortemo i Kristiansand.

De to ungdommene ranet og knivstakk 19-åringen før de stakk fra stedet i februar i fjor. I Agder tingrett ble begge dømt for grovt ran, skriver Fædrelandsvennen.

I tillegg er 18-åringen funnet skyldig i drapsforsøk, mens 16-åringen ble funnet skyldig i grov kroppsskade med alvorlig skadefølge.

18-åringen er dømt til fengsel i fire og et halvt år. Her ble ett og et halvt år av straffen gjort betinget. 16-åringen ble dømt til to og et halvt års fengsel. Ett og et halvt år ble gjort betinget, på vilkår av at han gjennomfører tolv måneders ungdomsoppfølging i regi av Konfliktrådet.

Ifølge retten var det tilfeldigheter og rask medisinsk behandling som gjorde at 19-åringen slapp fra hendelsen i live.

De to, som i retten erkjente delvis straffskyld, er også dømt til å betale totalt 200.000 kroner i oppreisning til 19-åringen. Det er ikke kjent om dommen ankes.