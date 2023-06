Mehl om Bredtveit-rapport: Forventer at det ryddes opp

Justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp) sier hun forventer at det ryddes opp etter Sivilombudets Bredtveit-rapport. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

NTB

Justisministeren sier brudd på lover og retningslinjer i norske fengsler er uakseptabelt, etter Sivilombudets Bredtveit-rapport. Nå forventer hun at det ryddes opp.

En rapport fra Sivilombudet dokumenterer uholdbare soningsforhold for de innsatte ved Bredtveit fengsel.

Ifølge rapporten er det mye som tyder på at fengselet har hatt flere innsatte med alvorlige psykiske helseutfordringer enn tidligere, og mangler i systematikk, rutiner og bemanning bidratt til å forverre en allerede krevende situasjon.

Justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp) sier i en pressemelding at brudd på lover og retningslinjer i norske fengsler er uakseptabelt.

– Nå forventer vi at Kriminalomsorgsdirektoratet og den nye ledelsen på Bredtveit sørger for at det ryddes opp i praksis, sier Mehl.

Hun presiserer at Justis- og beredskapsdepartementet gjorde en rekke strakstiltak etter at Sivilombudet var på besøk i Bredtveit fengsel i mars – og at flere av disse er gjennomført.

Hun nevner blant annet at Skien fengsel er gjort om til kvinnefengsel, og at bemanningen på Bredtveit fengsel og forvaringsanstalt er økt og antall innsatte redusert. I tillegg er det iverksatt utbedring av de bygningsmessige forholdene ved Bredtveit fengsel.