Nordmann pågrepet for terrorplaner i Ungarn

NTB

En norsk mann som er bosatt i Ungarn, er pågrepet for terrorplaner.

Mannen oppgis å være i 40-årene. Ifølge Telex la han ut videoer på nett der han sa at han ville forsøke å drepe flere mennesker enn 22. juli-terroristen.

Ungarsk politi opplyser at de etter å ha analysert videoene og identifisert mannen pågrep ham 14. juni. I aksjonen mot leiligheten hans ble også nordmannens datamaskiner og mobiltelefoner beslaglagt.

– Jeg kan slå til hvor som helst. Flyplasser, togstasjoner, ikke noe problem. Jeg vil drepe uskyldige, skal mannen ifølge politiet ha sagt i videoene.

Ungarsk politi siterer norsk politi på at mannen tidligere har blitt dømt for flere volds- og seksualforbrytelser i Norge. Norske myndigheter har bekreftet at de er kontaktet av ungarsk politi, men har ikke ønsket å kommentere etterforskningen.