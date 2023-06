Kunnskapsminister Tonje Brenna beklager habilitetsfeil. Hun utnevnte advokat og venn Frode Elgesem til styremedlem i Wergelandsenteret, som gir penger til Utøya AS.

NTB

Det melder VG.

– Jeg har håndtert spørsmål om min egen habilitet for sent og for dårlig. Det har ført til flere feil. Det er alvorlig og det beklager jeg, sier kunnskapsminister Tonje Brenna i en pressemelding sendt ut fra regjeringen.

Saken oppdateres.