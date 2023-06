Regjeringen åpner for gruvedrift på havbunnen

Olje- og energiminister, Terje Lien Aasland (Ap) og regjeringen åpner for gruvedrift på havbunnen Les mer Lukk

NTB

Regjeringen går inn for å åpne et område på norsk kontentinentalsokkel for mineralvirksomhet, bekrefter olje- og energiminister Terje Aasland til DN.