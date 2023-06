NTB

Dette er blant de ventede hendelsene tirsdag 20. juni.

Stoltenberg til Tyskland

Nato-sjef Jens Stoltenberg er i Tyskland mandag og tirsdag og skal blant annet møte statsminister Olaf Scholz. De to holder en pressekonferanse klokka 12 mandag, mens Stoltenberg tirsdag har en pressekonferanse med den tyske forsvarsministeren på flybasen Jagel i Schleswig-Holstein.

Sifo kommer med en dyrtidsrapport

Rapport nummer 2 om Dyrtid under oppseiling legges fram. Rapporten kommer fra Oslo Met og Forbruksforskningsinstituttet SIFO og tar for trender i privatøkonomien til norske husholdninger i en tid da stadig fler sliter med å få endene til å møtes. Forsker er Christian Poppe.

Lavrov deltar på ministermøte i CSTO-gruppen i Belarus

Russlands utenriksminister Sergej Lavrov er blant deltakerne når utenriksministrene fra landene i CSTO, sikkerhetsorganisasjonen som består av en rekke tidligere sovjetrepublikker, møtes i Minsk i Belarus. På møtet skal deltakerne blant annet oppsummere resultatene av tidligere samarbeid. De skal også diskutere medlemslandenes sikkerhetssituasjon og mulige fremtidige samarbeidspartnere utenfor organisasjonen.

Lansering av de nordiske ernæringsanbefalingene (NNR)

Nordisk råd lanserer sine ernæringsanbefalinger for de nordiske og baltiske landene. For første gang kommer rapporten til å presentere vitenskapelige råd ikke bare om hvilken mat som er bra for helsen, men også for miljøet.

Norge tar imot Kypros på Ullevål

Norge spiller mot Kypros under 4. kampdag i EM-kvalifiseringen for menn i gruppe A. Kampen starter klokka 20.45 og spilles på Ullevål stadion i Oslo. Samtidig spiller Skottland mot Georgia på Hampden Park i Glasgow.