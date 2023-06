Brannhelikopter på vei til skogbrann med spredningsfare i Birkeland

NTB

Et brannhelikopter er på vei til en skogbrann i Birkenes kommune på Sørlandet. Brannvesenet har ikke kontroll.

– Det er fare for hurtig brannspredning. Brannhelikopter er på vei, og vi har lite vann tilgjengelig, sier innsatsleder Jan Røilid i Kristiansandsregionen brann og redning til Fædrelandsvennen.

Brannvesenet er bekymret for at vinden kan føre til at spredningshastigheten kan øke. De pumper vann fra et tjern i nærheten av den ene siden av brannen. På den andre siden finnes ingen vannkilder. Brannen anslås å okkupere et område på 300 ganger 150 meter

– Vi har ikke kontroll. Vi prøver å bremse spredningen med de mannskapene vi har på stedet nå, sier Røilid.

– Mannskap er ute for å lokalisere brannen. Per nå vet vi ikke hvor stor den er, eller hvor vi skal få tak i vann, sa utrykningsleder Gøran Imenes klokken 17.10.