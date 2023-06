Skogbrann i Birkeland fremdeles ute av kontroll

NTB

Brannvesenet har ennå ikke fått kontroll på en skogbrann i Birkenes kommune på Sørlandet. De blir ikke på stedet over natten, men returnerer tirsdag morgen.

– Nå har helikopteret kjørt og dunket ned vann i vel en time. I kombinasjon med mannskapene på bakken, har det gitt god effekt, sier innsatsleder Jan Røilid i Kristiansandsregionen brann og redning til Fædrelandsvennen.

Brannvesenet er bekymret for at vinden kan føre til at spredningshastigheten kan øke. De pumper vann fra et tjern i nærheten av den ene siden av brannen. På den andre siden finnes ingen vannkilder. Brannen anslås å okkupere et område på 300 ganger 150 meter.

Røilid sa at det tidligere var fare for hurtig brannspredning.

– Vi definerer ikke at vi har kontroll. Men vi ligger mye bedre an nå enn da vi først kom opp hit, sier Røilid.

Han sier det ikke er forsvarlig å ha brannmannskaper ute i heien på natten, men opplyser at de returnerer i 6-tiden tirsdag morgen.

Brannvesenet bestilte først et brannhelikopter, men avbestilte det da det ikke var behov for det lenger.