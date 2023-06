Riksvei 80 mellom Fauske og Bodø stengt etter trafikkulykke

NTB

Riksvei 80 ved Kistrand mellom Fauske og Bodø blir trolig stengt i lengre tid etter en kollisjon mellom en personbil og en lastebil mandag ettermiddag.

– Veien kommer til å bli stengt lenge, sier operasjonsleder Lars Halvorsen i Nordland politidistrikt til Avisa Nordland.

Totalt tre kjøretøyer er involvert – en lastebil og to personbiler. Halvorsen forteller at fire personer er involvert i ulykken, og at alle tas hånd om av helsevesenet.

– Det er en front mot front-kollisjon, men hvem som har forårsaket hva, vet vi foreløpig ikke.

Skadegraden er foreløpig uviss, men brannmannskaper fra både Fauske og Bodø, politi, ambulanse og redningshelikopter er på stedet.

Politiet anbefaler nå omkjøring rundt fylkesvei 812 mens arbeidet på ulykkesstedet pågår.