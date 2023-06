Kommunestyret i Stavanger har vedtatt gratis buss

NTB

Med 42 stemmer av 67 har Stavanger kommunestyre nå vedtatt gratis buss. Ordningen starter 1. juli.

Etter en debatt på rundt fire timer gikk Ap, Sp, Fp, Rødt og Venstre for gratis kollektivtransport i Stavanger, skriver Stavanger Aftenblad.

Byen blir den første i Norge til å la folk reise gratis.

– For mange er og vil bilen fortsatt være nødvendig, men flere er i en situasjon hvor de kan klare seg helt uten bil eller kutte bil nummer to i husstanden. Vi håper at gratis buss sørger for at flere prøver å reise mer kollektivt i hverdagen, gjerne i kombinasjon med økt sykkelbruk, sier ordfører Kari Nessa Nordtun (Ap).