Esben Esther Pirelli Benestad får praktisere som lege

NTB

Esben Esther Pirelli Benestad får igjen lov til å praktisere som lege etter at Helsetilsynet i februar trakk Benestads autorisasjon.

Statens helsepersonellnemnd har delvis omgjort vedtaket til Statens helsetilsyn. Benestad får begrenset autorisasjon som lege, men mister retten til å rekvirere legemidler i gruppe A og B, skriver Fædrelandsvennen.

– Jeg har fått tre ukers klagefrist som jeg kommer til å benytte meg av. Det koker i hodet mitt nå, sa Benestad til Fædrelandsvennen da autorisasjonen ble tilbakekalt.

Helsetilsynet startet i fjor en granskning av Benestad. Begrunnelsen var at Statsforvalteren i Agder konkluderte med brudd på helselovgivningens krav til forsvarlighet, informasjonsplikt og journalføring. Nå mener flertallet i helsepersonellnemnda at det ikke var grunnlag for å si at utredningene og behandlingene av pasientene var uforsvarlige.

– Nemnda kom til at det var store mangler i journalføringen, men at det ikke var nødvendig å frata hen autorisasjonen. Autorisasjonen er derfor begrenset, opplyser kommunikasjonsansvarlig Marit O. Øvregård.

Esben Esther Pirelli Benestad, som selv er transperson, har i 37 år tatt imot klienter fra hele landet, som har henvendt seg om kjønnsinkongruens. De siste fire årene har hen jobbet i privat legepraksis uten offentlig tilskudd.