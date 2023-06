Etterlyser mann etter grovt ran i villastrøk

NTB

Ingen personer er foreløpig pågrepet etter en voldshendelse i et villastrøk vest i Oslo torsdag. Nå etterlyser politiet en mann for grovt ran.

Hendelsen ble først omtalt som frihetsberøvelse.

– Vi jobber bredt med flere hypoteser og den som per nå synes å være sterkest er det at det skal være snakk om et grovt ran. Det ser ut som det er én gjerningsperson og at denne gjerningspersonen har tatt seg til fots mellom klokken 14 og 15 på torsdag, sier politiførstebetjent Tonje Reiten til VG.

I en pressemelding beskriver politiet den antatte gjerningspersonen som en mann i 30–40 årene, rundt 185 centimeter høy, lys i huden og av østeuropeisk utseende

Mannen var trolig iført mørkegrå bukse med mange lommer, sort t-skjorte og mørke arbeidssko.

– Gjerningspersonen har muligens gått langs jernbanelinjen etter hendelsen. Vi ønsker å komme i kontakt med publikum som har observasjoner i område i denne perioden, skriver politiet