Bane Nor: Kommunikasjonsfeil på jernbanen er rettet – fortsatt forsinkelser

NTB

Feil på kommunikasjonssystemet mellom tog og togledere er rettet, men passasjerer må fortsatt regne med forsinkelser og innstillinger.

Bane Nor meldte at feilen var rettet klokken 10.44. Da var det bare fem minutter siden det ble opplyst at det var en feil i kommunikasjonssystemet mellom tog og togledere.

Feilen førte til forsinkelser i togtrafikken i hele landet.

– Du må fortsatt regne med forsinkelser og innstillinger, skriver Bane Nor.