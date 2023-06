Det lynet og tordnet i Sør-Norge i helga. Lørdag ble det registrert over 13.000 lynnedslag. Foto: Cornelius Poppe / NTB

NTB

Det ble registrert over 13.000 lynnedslag i Sør-Norge på lørdag og 8500 på søndag. Nå reiser tordenværet nordover.

Lynet slo ned fra helt sør i landet og til godt opp i Trøndelag, ifølge meteorologenes kart.

Nå er det Finnmark som står for tur. Det er sendt ut gult farevarsel for mye lyn for Finnmarksvidda, Altafjorden og Badderfjorden, og det kan komme lokalt kraftige regnbyger.

Særlig Finnmarksvidda ser ut til å få en del lynnedslag mandag ettermiddag.