10 millioner bompasseringer må sjekkes manuelt

NTB

Bompengeselskapene måtte i fjor granske 10 millioner bompasseringer manuelt. Det fører til at en lavere andel av bompengene går til nedbetaling av veiprosjektene.

I fjor passerte kjøretøy én milliard ganger gjennom landets 344 bomstasjoner. En bombrikke i frontvinduet skal sørge for at disse passeringene blir riktig registrert, men i mange av tilfellene blir ikke brikkene registrert av bomstasjonene ved passering. Dette kan skyldes at brikkene ikke virker, eller fordi bileierne ikke har montert dem.

I 2022 skjedde det ved hele 298,6 millioner passeringer, som utgjør 29 prosent av alle passeringene, skriver Motor.

Da må bildene granskes basert på registreringsnummeret som vises på bildet, men ikke i alle tilfellene klarer bildesjekk-programmene å lese av registreringsnummeret fra bildene som er tatt. Da må bildene granskes manuelt, noe som i fjor måtte gjøres 10,1 millioner ganger.

Det fører til økte driftsutgifter for bomselskapene, og at mer penger enn nødvendig går til administrasjon og en lavere andel til nedbetaling av veiprosjektene. Bompengeselskapene vil ikke ut med hvor mye de bruker på manuell granskning av 10 millioner bildet i året, men sier at det dreier seg om mange millioner kroner.

– De samlede kostnadene for bildebehandling utgjorde ca. én prosent av våre driftskostnader i 2022, sier administrerende direktør Marius Maske i bompengeselskapet Vegamot.