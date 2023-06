Halvparten følger ikke kostholdsrådene, ifølge undersøkelse

Over 60 prosent av nordmenn oppgir at de ikke følger rådet «fem om dagen» Foto: Gorm Kallestad / NTB

NTB

Halvparten av spurte i en undersøkelse oppgir å ikke ha fulgt kostholdsrådene det siste året, ifølge en undersøkelse.

En undersøkelse gjennomført av YouGov på oppdrag fra Hellofresh oppgir mange nordmenn at de ikke følger kostholdsrådene, skriver Nationen.

I undersøkelsen svarer nesten 60 prosent at de ikke følger rådet om «fem om dagen».

– Det er en grunn til at myndighetene kommer med disse anbefalingene, og jeg håper når de nye rådene kommer at flere gjør en innsats for å følge disse fremover, sier kulinarisk ansvarlig i Hellofresh, Nanna Elisabeth Vestergaard Kaldan, i en pressemelding, ifølge avisen.