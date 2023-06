Mann angrepet med kniv på institusjon i Oslo – politiet avfyrte varselskudd

Politiet på stedet etter at en ansatt på en institusjon på Ila i Oslo ble knivstukket søndag kveld. Foto: Terje Pedersen / NTB

NTB

Politiet måtte avfyre varselskudd for å få kontroll på en mann med kniv på Ila i Oslo søndag. Mannen skal ha knivstukket en ansatt på en institusjon hvor han er bruker. Den ansatte er alvorlig skadd.

– Han hadde kniven i hånden da politiet tok ham igjen. De så seg nødt til å avfyre varselskudd for å få kontroll på ham, sier operasjonsleder Sven Christian Lie i Oslo politidistrikt til NTB.

Opptakten til pågripelsen ved Ila kirke søndag kveld var et angrep med en skarp gjenstand inne på Vøyensvingen aktivitetshus. Mistenkte er bruker ved institusjonen. Mannen som er skadd, er ansatt ved institusjonen.

Politiet fikk melding om hendelsen klokken 20.11 søndag. Den antatte gjerningsmannen løp fra stedet etter knivangrepet og ble pågrepet noe senere ved Ila kirke.

Truet andre

– Jeg har ikke detaljene rundt skadeomfanget, men den fornærmede er sendt til sykehus, sier Lie. Vedkommende var da bevisst.

Lie kan ikke si noe om motivet eller opptakten til hendelsen. Politiet søkte i området søndag kveld for å finne ut om det var flere skadde, men ingen ble funnet. Litt før klokken 22.30 opplyste politiet at den operative innsatsen var avsluttet, men at de fortsatt jobbet med etterforskning på stedet.

Etter at han løp fra institusjonen, skal mannen ha truet flere andre, inkludert helsepersonell, melder TV 2.

– Det er svært alvorlig at en gjerningsperson løper rundt med kniv og hogger etter andre. Da må vi forsøke å få ham til å avstå fra handlingen, sier innsatsleder Monica Engebretsen til kanalen.

Engebretsen opplyser at mannen som ble knivstukket, er alvorlig skadd.

Slapp kniven

Etter at politiet avfyrte varselskudd, slapp mannen kniven og la seg ned på bakken. Politiet bekrefter overfor VG at kulen som ble avfyrt, rikosjetterte inn i en husvegg etter å ha blitt skutt i bakken.

– Vi har kontroll på den antatte gjerningsmannen. Han ble fraktet til arresten og vil bli forsøkt avhørt. Vi har også kontroll på det vi mener er våpenet som ble brukt, sier Lie.

Politiet vurderer om hendelsen skal rapporteres inn til Spesialenheten for politisaker, ifølge NRK.