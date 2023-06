Bil kjørte i tre på Ringerike – mistanke om at føreren sovnet bak rattet

NTB

To personer i 60-årene er kjørt til sykehus etter at en bil kjørte inn i et tre ved Nes brannstasjon på Ringerike.

– Skadesituasjonen for dem er per nå ukjent for politiet. Det er mistanke om at føreren har sovnet bak rattet, skriver Sørøst politidistrikt på Twitter.

Politiet meldte om ulykken på E16 ved Nes i Ådal på Ringerike klokken 18.35 lørdag kveld.

Politiet skriver at to personer i 60-årene satt i bilen som kjørte inn i treet rett utenfor Nes brannstasjon. De to er kjørt til Ringerike sykehus.