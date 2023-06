Maren Walvik Johnsen (29) er død

Hun sto frem i TV 2-programmet «Norge bak fasaden». Der fortalte hun om kampen for å frisk fra livmorhalskreft. Fredag sovnet 29-åringen stille inn.

– Det er med stor sorg og blødende hjerte jeg dessverre må melde at min og vår alles kjære Maren døde fra oss i går ettermiddag.

Det skriver Marens far, Kjetil Johnsen, på Facebook.

– Jeg trodde ikke det kunne være kreft

I programmet «Norge bak fasaden» fortalte Maren Walvik Johnsen sin historie, og om hvordan celleprøven hennes ble feiltolket, skriver TV 2.

I 2021 oppdaget hun at hun hadde kreft i livmorhalsen. Om lag to år senere måtte hun gi tapt. Da hadde kreften spredt seg til lymfesystemet. Det viste seg at kreften var uhelbredelig.

– Jeg trodde ikke det kunne være kreft. Mange snakket om blødingsendringer etter coronavaksinen, og det var lett å tenke at dette ville gå over, fortalte Maren til NRK.

Ble ikke tilbudt vaksine som barn



Da hun gikk på barneskolen ble hun ikke tilbudt HPV-vaksinen, slik elever får tilbud om i dag.

Til slutt måtte hun gi tapt for den dødelige sykdommen. Maren Walvik Johnsen sovnet stille inn med familien rundt seg. Hun ble 29 år.

– Hun hadde ingen smerter, det gikk fredelig for seg. Vi bærer med oss alle de gode minnene, akkurat slik Maren ville vi skulle gjøre. Og vi føler oss heldige som fikk ha henne i livet i nesten 30 år. Men det er vondt, veldig vondt, skriver faren i minneordet.