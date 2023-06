Solveig Kloppen får støtte etter privat allergi-bilde: «Jeg føler med dere»

Solveig Kloppen har en lang karriere som TV-programleder på TV 2 og TV Norge bak seg. Hun har også jobbet som standup-komiker og hatt flere filmroller. Kloppen har ledet Spellemannprisen to ganger i 2009 og 2010, og Amandaprisen i 2013, og vært programleder for Norske Talenter. Foto: Marit Hommedal / NTB scanpix

TV-profilen har lagt ut et svært personlig bilde på Instagram.

«Til alle dere som sliter med rosacea og får en kontaktallergisk reaksjon – og ikke har @mettejohrde og gode leger til å hjelpe dere – jeg føler med dere,» skriver Solveig Kloppen på Instagram.

52-åringen takker også flere hudleger og klinikker som har hjulpet henne med den ubehagelige lidelsen.

Rosacea er en kronisk hudbetennelse som gir rødflammet hud i ansiktet, særlig i kinnene, på haken, over nesen og i pannen. Solveig Kloppen har delt dette bilde på Instagram. (Skjermdump) Les mer Lukk

«Rosacea er en kronisk hudbetennelse som gir rødflammet hud i ansiktet, særlig i kinnene, på haken, over nesen og i pannen. Over tid kan det også komme små røde hevelser, kviselignende utslett og synlige blodkar,» skriver Apotek1 på sin hjemmeside.

Man kan ikke bli kvitt sykdommen helt, men behandling kan minske symptomer og hindre forverring.

Solveig Kloppen har en lang karriere som TV-programleder på TV 2 og TV Norge. Hun har også jobbet som standup-komiker og hatt flere filmroller.

Det personlige innlegget på Instagram har allerede fått flere tusen likes og mange kommentarer.

«Stakkars deg, fine Solveig!,», skriver Janne Formoe.

«Fineste Solveig,» skriver programleder Katarina Flatland.

VG og Dagbladet omtalte saken først.

Solveig Kloppen vant publikumsprisen under Gullruten 2005 for sin innsats som programleder i «Idol». Hun var også nominert til Gullruten 2008 som programleder for «Hjelpekorpset».

Kloppen har ledet Spellemannprisen to ganger i 2009 og 2010, og Amandaprisen i 2013. Siden 2012 har hun vært programleder for talentkonkurransen «Norske Talenter».