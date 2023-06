NTB

Det er sendt ut farevarsel for styrtregn i deler av Trøndelag og på deler av Vestlandet sør for Stad lørdag ettermiddag og kveld.

– Det er store lokale variasjoner i intensitet og mengde, og været kan endres raskt. Nedbørens plassering er usikker, heter det i farevarselet.

Lokalt kan det komme over 20 millimeter nedbør per time. Faren for styrtregn vil være størst mellom klokken 16 og 22.