Norske studenter i krone-skvis: – Det er kritisk

NTB

Den rekordsvake kronekursen gjør økonomien stadig trangere for norske utenlandsstudenter flere steder. I Aarhus forteller studentmiljøet om trangere tider.

– Da vi flyttet hit, kunne man fint leve på Lånekassen. Det var tilstrekkelig for å leve og til husleie og alt. Men det kan man ikke lenger. Så da er man avhengig av å jobbe ved siden av i Danmark, og få dansk inntekt, sier Nirina Hestad Riise fra Bergen, som studerer psykologi i Aarhus.

Hun har fått jobb på Aarhus teater ved siden av studiene, men påpeker at det ikke er like lett for nyankomne studenter å få jobb.

– Det er ikke kritisk for meg nå, for nå har jeg jo dansk jobb. Men det er kritisk for de som ikke har det, for de som bare har Lånekassen, sier hun.

Mye dyrere

I mer enn 400 år har nordmenn dratt til Danmark for å utdanne seg, og landet er fortsatt blant dem som tiltrekker seg flest norske studenter.

Men den siste tiden har den norske kronen nådd stadig nye bunnivåer og svekket seg kraftig mot euro og danske kroner.

– Da jeg kom hit i august var den danske kronen på 1,3, og nå er den på 1,6. Så alt er blitt 20–30 prosent dyrere. Samtidig vi får samme sum penger av staten, sier Sondre Skjærseth fra Bærum til NTB.

Han studerer arkitektur i Aarhus og sier at han må jobbe i sommer for å få det til å gå rundt. Nylig kom det tall fra Statens lånekasse som viste at 13.800 norske studenter tar graden sin i utlandet i år, det laveste antallet siden 2009/2010.

– Det er jo kanskje litt på grunn av kronekursen også, sier Skjærseth.

Møtte kongeparet

Torsdag fikk norske studenter i Aarhus besøk av kong Harald og dronning Sonja.

Ute i et telt langs havnen fikk inviterte studenter gratis limonade og jordbær og slo av en prat med kongeparet. Selv om kronekursen er en lokal snakkis, ble saken ble ikke tatt opp med statsoverhodet.

– Pappa sa jeg burde. Men jeg var sånn, jeg tror ikke jeg prioriterer det i dag. Kanskje neste gang vi møtes, sier Kaja Othelie Rossavik Johansen fra Sandnes, som studerer medisin.

Danmark er kjent blant nordmenn som et land med billig mat og drikke, men nå nærmer prisnivået seg norske tilstander, forteller studentene – i hvert fall på utesteder.

– Jeg betalte 90 danske for en drink her om dagen, og det ble jo nesten 160 norske kroner, sier Johansen.

Men i dagligvarebutikkene slår fortsatt de danske ølprisene de norske, blir NTB fortalt. Besøk på danske puber bekrefter at prisnivået på øl flere steder nærmer seg det norske.

Også inflasjon

Adrian Wegner Kjelsrud er fra Bergen og studerer medisin i Aarhus. Han påpeker at ikke bare har den norske kronen svekket seg, prisene på mat og andre varer har samtidig økt kraftig også i Danmark, slik som i mange andre land.

– Så det har blitt betraktelig mye dyrere å være student i Danmark enn det har vært før. Før var prisen på matvarene ganske mye lavere enn i Norge. Det har vært et skifte nå, sier Kjelsrud.

Han er heldig å ha en jobb ved siden av studiene.

– Jeg tror det er spesielt hardt for nye studenter, som kanskje ikke har tid til å ta seg en jobb ved siden av studiene, sier han.

Det hører også med til historien at alle studentene som NTB møter, sier at de trives veldig godt i Aarhus, selv med den svake kronekursen.

Kongeparet blir i Norge

Kong Harald og dronning Sonja forteller at møtet med utenlandsstudentene var hyggelig. Kongeparet har varslet at det blir norgesferie på dem i sommer, og kongen har sagt at han ønsker å tilbringe mye tid på hytta på Mågerø på Tjøme i sommer.

NTB spurte dem fredag om den svake kronekursen er årsaken til at de velger å feriere i Norge.

– Nei, det er det ikke, sa kongen og lo godt.

– Bare for å si det. Vi snakket med studentene. De var utrolig fornøyd med å være her. De skrøt veldig, sa kongen.

– Både av studiet og det å få være her, la dronningen til.