Mann siktet for drapsforsøk i Trøndelag

NTB

En mann er varetektsfengslet i én uke, samt sikter for drapsforsøk etter en angivelig voldshendelse i Trondheim onsdag kveld.

Mannen erkjenner ikke straffskyld etter siktelsen, skriver Adresseavisen.

– Han er enig i at han har utøvd vold, men ikke i den grad som siktelsen tilsier, sier politiadvokat Maria Evenseth i Trøndelag politidistrikt.

– Kvinnen hevder at hun ble utsatt for vold som gjorde at hun mistet bevisstheten. Hun skal ha flyktet fra balkongen, som befant seg et stykke over bakken. Hun ramlet og slo seg, forteller Evenseth til avisen.

Mannens forsvarer, Frode Wisth, sier at hans klient har erkjent de faktiske forhold, men mener siktelsen ikke gjenspeiler det han har gjort.

– Derfor erkjenner han ikke straffskyld, sier advokaten.

Politiadvokaten ba om fire uker i varetekt, men vil ikke anke avgjørelsen. Bakgrunnen var bevisforspillelsesfare. Hun understreker også at siktelsen kan bli endret.