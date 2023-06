Behandlingen ved sykehjem i Larvik var ikke uforsvarlig

NTB

Kommunens styring og ledelse var mangelfull, men behandlingen av pasienten ved Furuheim sykehjem i Larvik var ikke uforsvarlig, er konklusjonen i tilsynssak.

– Det ble ikke gjort nødvendige vurderinger ved motstand mot helsehjelp, og det er funnet brudd på kravene til journalføring, sier fylkeslege Sigmund Skei.

Tilsynssaken konkluderer samtidig med at behandlingen av pasienten ved Furuheim sykehjem i Larvik ikke var uforsvarlig.

31. januar i år varslet Statsforvalteren Larvik kommune om tilsynssak etter NRK Brennpunkts dokumentar om eldreomsorg i Norge. I dokumentaren ble et pasientrom ved Furuheim sykehjem i Larvik filmet med skjult kamera. Det var Larvik kommune som har forespurte tilsynssaken.

Ifølge tilsynsrapporten sørget ikke kommunen for god nok kompetanse om pasient- og brukerrettighetsloven hos de ansatte. Etter tilsynsgjennomgangen har ikke Statsforvalteren generell bekymring for omsorgen i kommunen eller ved sykehjemmet.

Skei sier at man ofte finner avvik og forbedringsområder når det gjøres full gjennomgang av et pasientforløp over måneder.

– Vi vil følge opp disse punktene videre med kommunen, sier han.