Color Line kansellerer 14 avganger de neste dagene

NTB

«Color Hybrid» har fire daglige avganger og en kapasitet på 2000 personer. Kanselleringene gjelder fram til torsdag i neste uke.

– Skipet skal være tilbake i normal rute fra og med første seiling torsdag 22. juni, skriver Erik Brynhildsbakken, Color Line sin konserndirektør for kommunikasjon og samfunnskontakt, i en melding til Sandefjords Blad.

Til Dagbladet opplyser Brynhildsbakken at skipet er inne for reparasjon knyttet til kjølesystemet. Han viser til Color Line sine rutetider for mer informasjon.

– Skipet har en svært høy grad av driftssikkerhet, men av og til er det nødvendig med en reparasjon før høysesongen, sier han.

Ingen av rutene har erstatningsskip å sette inn.

Følgende seilinger er kansellert:

* Søndag 18. juni: Avgang fra Sandefjord kl. 17:00 og avgang fra Strömstad kl. 20:00

* Mandag 19. juni: Hele dagen.

* Tirsdag 20. juni: Hele dagen.

* Onsdag 21. juni: Hele dagen.