VGTV får reklameadvarsel fra Medietilsynet

NTB

Medietilsynet gir VGTV en advarsel etter å ha brutt regelen om merking av produktplassering i flere program.

Medietilsynet har kontrollert flere av VGTVs episoder av Spårtsklubben og Harm & Hegseth. I flere episoder manglet merkingen av produktplasseringen, eller var ikke tydelig nok, skriver tilsynet i en pressemelding. I noen tilfeller havnet i tillegg produktplasseringsmerket over aldersmerkingen.

Kringkastingsloven sier at produktplassering som hovedregel er forbudt, men tillater likevel produktplassering i noen programmer, som sportsprogrammer og lette underholdningsprogrammer. Da skal seerne på en tydelig måte gjøres oppmerksom på at programmet inneholder produktplassering, både ved programmets begynnelse, slutt og etter et reklameavbrudd.

– Regelen er laget for å gjøre seerne oppmerksomme på at et produkt er plassert i et redaksjonelt program mot betaling, sier Hanne Nistad Sekkelsten, direktør for juridisk og regulatorisk avdeling i Medietilsynet.

VGTV opplyser til Medietilsynet at feilen skyldes svikt i gjennomføringen og oppfølgingen av selskapets rutiner, til tross for at de fikk advarsel for brudd på samme bestemmelse før jul i fjor.

– Fordi VGTV har brutt en viktig regel om produktplassering i kringkastingsloven på nytt, gir Medietilsynet nå en sanksjon i form av advarsel, sier Sekkelsten.

Medietilsynet kan gi advarsel og gebyr som sanksjon ved brudd på kringkastingsloven.