Nordmenn har ingen tro på at Norge vil nå klimamålene

NTB

Færre enn 10 prosent av nordmenn tror Norges klimamål er realistiske å nå.

Det kommer fram i en spørreundersøkelse InFact har gjort for Nettavisen.

InFact har spurt et representativt utvalg nordmenn om hvor realistisk de tror målet er, på en skala fra 1–5. Ifølge undersøkelsen er det kun 9,5 prosent som tror målet i noen grad kan anses som sannsynlig (nivå 4 og 5).

Norges klimamål er at vi skal kutte «minst 55 prosent» av våre klimagassutslipp, sammenlignet med 1990-nivå, innen 2030.

Da 2022 var over hadde vi klart å kutte bare 4,7 prosent. Dermed står det igjen å kutte halvparten av våre totale utslipp, som skal nås i løpet av seks og et halvt år.

Klimaminister Espen Barth Eide (Ap) setter resultatene i sammenheng med klimaskepsis.

– Undersøkelsen er interessant, men ikke så overraskende. Vi vet at en betydelig andel av den norske befolkningen dessverre er skeptisk til at klimaendringene skyldes klimagassutslipp fra menneskelig aktivitet som for eksempel transport og industri, skriver Eide i en epost til Nettavisen.

Det norske klimamålet ble i februar 2020 forsterket fra minst 40 prosent til minst 50 og opp mot 55 prosent, fra 1990 til 2030. I 2022 ble dette endret til «minst» 55 prosent.