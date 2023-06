Freia-eier vil skille ut virksomheten i Russland

NTB

Freia-eier Mondelez sier at virksomheten i Russland skal skilles fra resten av selskapet innen årsskiftet.

Boikotten av Freia i Norge og Marabou i Sverige har fått internasjonal oppmerksomhet og er omtalt av flere nyhetsbyråer.

Reuters skriver at Mondelez torsdag opplyser at virksomheten i Russland skal skilles ut fra resten av selskapet. De opplyser at virksomheten allerede er skalert ned. Det kommer ikke fram hvordan utskillingen av den russiske virksomheten skal skje.

Det nordiske pressekontoret til Mondelez viser til uttalelsen fra det internasjonale selskapet, og skriver følgende på spørsmål om boikotten i Norge og Sverige har presset fram avgjørelsen:

– Mondelez International har sendt ut en melding om at den russiske virksomheten planlegges organisert som en selvstendig, selvforsynt enhet innen utgangen av året.

Mondelez er en av verdens største matvareprodusenter og er svartelistet av Ukraina fordi de fortsatt har aktivitet i Russland.

– Konsekvenser

– Siden begynnelsen av krigen har vi fordømt den brutale aggresjonen mot Ukraina, skriver selskapet.

De skriver videre at de har fokusert virksomheten i Russland mot billige og langtidsholdbare produkter for å sørge for matsikkerheten. De skriver at det ville ha fått konsekvenser for rundt 3000 ansatte og flere enn 10.000 bønder hvis de trakk seg ut.

– Vi har skalert ned vår aktivitet og stanset nye kapitalinvesteringer, produktlanseringer og markedsføring i Russland. Som resultat av dette selger vi langt mindre produkter, skriver selskapet.

Freiaklubben fornøyd

Freiaklubbens leder er fornøyd med nyheten. Mange av de ansatte på sjokoladefabrikken i Oslo har fryktet for arbeidsplassene som følge av boikotten.

– Det er klart dette er gledelig. Vi håper de følger opp med handling bak ordene og skal følge opp at det skjer. Jeg må følge det opp i morgen når jeg kommer på jobb, sier Gøran Nyberg, leder av Freiaklubben, til NTB torsdag kveld.

Han sier at de ansatte ved Freia i Norge har ønsket seg en løsning på situasjonen.

– Vi har ønsket at det skal skje noe med de virksomhetene de har der borte. Det er det ikke noe tvil om. Men vi må følge opp i morgen hvordan dette skal gjøres, sier Nyberg.

Ikke på EUs sanksjonsliste

Mondelez skriver at planen er at virksomheten i Russland blir utskilt og får sine egne forsyningslinjer innen utgangen av året.

Mondelez står ikke på EUs sanksjonslister, noe som gjør at norske myndigheter ikke har tatt stilling til boikottaksjonen her hjemme.

Flere av selskapene som var tidlig ute med en boikott av Mondelez, har senere snudd.

Det skjedde etter et møte i Utenriksdepartementet onsdag. Norske myndigheter har gjort det klart at det ikke er noe i sanksjonsregimet som tilsier at man ikke kan selge Freia-produkter.

– Støtter fred og frihet

Det fikk Elkjøp, Norwegian og Widerøe til å avslutte boikotten. SAS og Petter Stordalens hotellkjede Strawberry valgte imidlertid å fortsette boikotten.

– For oss handler det om Mondelez som eier og deres rolle i Russland, noe Ukrainas liste synliggjør, ikke enkeltproduktene eller Freia som sådan, sier kommunikasjonssjef Tonje Sund i SAS.

– Vi har tatt et valg om å boikotte Mondelez på bakgrunn av våre verdier og vår støtte til Ukrainas rett til fred og frihet. Dette valget står vi for, men det er klart at en boikott kan kun lykkes med å få til en endring om den støttes av mange, sier bærekraftsdirektør Harald Bjugstad-Holm til NTB.

Ingen dagligvarekjeder er blitt med på boikotten.