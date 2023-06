Trafikken på Bergensbanen er i gang igjen

NTB

Rundt 850 passasjerer har stått fast på grunn av problemer etter lynnedslag, brann og solslyng flere steder langs Bergensbanen. Trafikken er nå i gang igjen

– Trafikken er i gang igjen, men det er fremdeles forsinkelser på grunn av problemene som har vært, sier pressevakt Mari Rjaanes i Bane Nor til NTB klokken 22.10 torsdag kveld.

Det var i en periode strømløst på grunn av lynnedslag og brann mellom Nesbyen

og Gol. Samtidig er det fremdeles saktekjøring mellom Hønefoss og Ål på grunn av flere strekninger med solslyng.

Pressevakt Kaja Rynning Moen i Vy sa tidligere torsdag kveld at de har tre tog på Bergensbanen som har stått fast på grunn av problemene.

– Det er to tog med 250 passasjerer hver, og ett med 350 passasjerer. I tillegg har vi et tog som skulle ha kjørt fra Bergen i ettermiddag, men som nå er kraftig forsinket, så det er mange passasjerer også der som er påvirket av problemene, sa hun i 21.30-tiden.

En time senere sier Rynning Moen at to av togene har returnert til henholdsvis Oslo og Bergen, mens et tog som sto fast på Flå på grunn av strømstans vil fortsette ferden mot Bergen.